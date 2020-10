Lotta al randagismo felino: ad Asti in arrivo cucce per gatti

A seguito di attività di monitoraggio sul territorio sono state denunciati fenomeni di randagismo felino incontrollato, maltrattamenti e ricoveri sovraffollati, carenti sotto il profilo delle condizioni igienico sanitarie, ove gli animali patiscono un’alimentazione insufficiente o inadeguata oltre a forme di violenza.

In quest’ottica, è stato concesso un apposito finanziamento regionale ai Comuni in grado di integrare i servizi finora svolti: parte per l’acquisto di mezzi ed attrezzature per la cattura ed il censimento degli animali, parte per l’acquisto di ricoveri per i gatti.

Il prossimo 28 ottobre ad Asti verranno consegnate le prime 6 cucce alle colonie feline in difficoltà.

Sarà colta l’occasione per annunciare la prossima pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni del volontariato per la gestione di un gattile comunale, necessario per far fronte alle problematiche del randagismo felino diversamente controllabili.

Il progetto è stato seguito dal geometra Mario Tanino e le cucce sono state realizzate a costo zero di manodopera dalla falegnameria Merlone di Sessant.

Per eventuali informazioni o donazioni a sostegno dei randagi: Servizio Ambiente del Comune di Asti 0141399451-453.

Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay