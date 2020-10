L’importanza della prevenzione del tumore al seno, un incontro con la Lilt Asti

Sabato prossimo, 3 ottobre, alle 15 al Cinema Lumière (corso Dante 188) si terrà la conferenza “Campagna Nazionale Nastro Rosa 2020 – LILT for Women” .

La Conferenza sarà incentrata sugli obiettivi sociali perseguiti dalla LILT e sull’importanza nel diffondere e sostenere la Campagna “Nastro Rosa – LILT for Women” per la prevenzione del tumore al seno, e più in generale dei tumori femminili, che si svolgerà nel mese di ottobre attraverso visite e consulenze presso la Sede LILT Associazione Provinciale di Asti – ODV messa a disposizione per la realizzazione dell’iniziativa.

Dopo i saluti delle Autorità, interverranno all’incontro: Bartolomeo Marino, presidente della LILT Ass. Prov.le di Asti -ODV; Maggiorino Barbero, direttore della S.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Moderatore: Gianni Miroglio

Nel corso della Conferenza verrà assegnato un riconoscimento a due donne che si sono distinte per l’impegno nella prevenzione dei tumori femminili.