“Leggere ai bambini: un atto di cura e prevenzione”: incontro sulle pagine social della Biblioteca Astense

Sabato 24 ottobre dalle 10 alle 12,30 nell’ambito del Progetto Nati per leggere, che festeggia quest’anno 20 anni di attività nell’Astigiano, si terrà l’incontro “Leggere ai bambini: un atto di cura e prevenzione”, a cura di Giovanna Patrucco, referente Associazione Culturale dei Pediatri.

In base alle nuove disposizioni ministeriali del 18 ottobre, l’incontro non si terrà in presenza, ma online sulla piattaforma Meet con un link che agli iscritti sarà comunicato via mail e per tutti gli interessati sarà reso disponibile sulla pagina Bibliobimbi Asti (QUI): al momento del collegamento sarà richiesto di comunicare le proprie generalità e il ruolo (insegnante, genitore, educatori, appassionati della materia, personale sanitario) e la motivazione della partecipazione all’incontro.