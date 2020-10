Le telecamere di Rai 3 nell’Astigiano per le riprese de “Il borgo dei borghi”

Cocconato d’Asti è stato scelto dai RAI3 per partecipare alla gara “Il Borgo dei Borghi”, all’interno della nota trasmissione “Kilimagiaro”, condotta da Camila Raznovich, che andrà in onda da novembre, per 20 appuntamenti settimanali, con il gran finale previsto per domenica 4 aprile 2021, in prima serata.

Una grandissima notizia per il Comune del Nord Astigiano, anche conosciuto come Riviera del Monferrato, ricco di storia, cultura, enogastronomia e tradizioni che si tramandano nel tempo, un patrimonio di ricchezze che avrà una grande vetrina come quella de “Il Borgo dei Borghi”.

La troupe della trasmissione sarà in paese sabato prossimo, 3 ottobre, per le riprese. Nel pomeriggio il regista andrà alla ricerca degli scorci più suggestivi dando particolare rilievo alle peculiarità di Cocconato: dal Palio degli Asini, con l’Associazione Palio che organizzerà una sfilata dei Borghi in via Roma, alla dimostrazione della raccolta tartufi, passando per il gioco del tamburello. Saranno raccolte testimonianze e interviste a personaggi della comunità.

“I cittadini sono invitati a partecipare come pubblico in piazza Cavour dalle 17 – invita il sindaco Umberto Fasoglio – Per una buona riuscita delle riprese e per coronare questo grande successo abbiamo bisogno di tutti. E’ un’occasione unica”.

Ricordiamo che lo scorso 22 febbraio, il comune di Cocconato è entrato ufficialmente a fare parte de “I Borghi più belli d’Italia”, un ristretto club di borghi italiani che soddisfano specifici requisiti essenziali che vanno nella direzione della conservazione della storicità e della bellezza dei piccoli Comuni della nostra penisola.

Durante la messa in onda sarà possibile votare per il Comune di Cocconato, affinché possa arrivare alla finale e portarlo alla vittoria.