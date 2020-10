Le modifiche alla viabilità ad Alba per la 20esima tappa del Giro d’Italia

L’attesa tappa Alba-Sestriere dell’edizione 2020 del Giro d’Italia andrà in scena come previsto sabato 24 ottobre. Lo start village sarà allestito in piazza Risorgimento da dove i corridori iscritti alla corsa rosa partiranno alle 11.10 pedalando lungo via Cavour e viale Torino per arrivare al km0 in corso Bra. Da lì, percorrendo prima corso Unità d’Italia, in località Piana Biglini, e poi la SS 231 in direzione Cinzano, gli atleti si avvieranno alla volta di Sestriere, dove l’arrivo è previsto tra le 16.07 e le 16.45.

Per il via della tappa, sabato 24 ottobre sono sospesi i mercati del centro storico e sarà comunque consentita la circolazione delle persone. In piazza Risorgimento, via Cavour, piazza San Francesco e piazza Garibaldi sarà consentito l’accesso ai negozi, ai clienti fino a mezz’ora prima della partenza ed immediatamente dopo il passaggio dei corridori.

La manifestazione è chiusa al pubblico e le aree saranno monitorate per evitare assembramenti secondo le normative anti Covid-19.

Le suddette indicazioni potranno subire variazioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica. Eventuali aggiornamenti sono disponibili sulle pagine social istituzionali Facebook Città di Alba ed Instagram città_di_alba e sul sito http://www.comune.alba.cn.it.

Le modifiche alla viabilità in città scatteranno con l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata

– dalle ore 16.00 di venerdì 23 ottobre fino alle ore 18.00 di sabato 24 ottobre nelle piazze Risorgimento, Rossetti, Miroglio, Cagnasso, Marconi e salita Marconi, San Francesco d’Assisi, Garibaldi, Prunotto;

– dalle ore 5.00 di sabato 24 ottobre fino alle ore 18.00 del 24 ottobre anche nelle vie Cavour, Vernazza, Cerrato e Sandro Toppino.

I divieti sono necessari per consentire l’occupazione del suolo pubblico per l’installazione delle strutture tecniche della tappa.

Lungo tutto il percorso della competizione nel centro abitato di Alba è prevista sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 9.10 sino alla conclusione della gara, la sospensione temporanea della circolazione veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in:

via Vernazza, via Bosio, via Cerrato, via Manzoni e via Senatore Como;

piazza Risorgimento, via Cavour, piazza San Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, corso Torino, corso Canale, corso Bra (civico 181, Km 0 inizio corsa), corso Unità d’Italia (località Piana Biglini) fino al confine con il comune di Monticello d’Alba;

corso Nino Bixio (chiusura con l’intersezione di piazza Monsignor Grassi con direzione obbligatoria corso Michele Coppino)

corso Matteotti (chiusura con l’intersezione di via P. Belli e direzione obbligatoria via Vivaro e corso F.lli Bandiera)

corso Piera Cillario (chiusura con l’intersezione di via Vivaro)

via Ospedale (chiusura all’intersezione con via Rattazzi)

corso Asti (chiusura all’intersezione con strada Tagliata, con direzione obbligatoria viale Industria/Artigianato) e strada Forcellini

corso Canale (chiusura direzione centro città con l’intersezione di Fornace Casetta, con direzione obbligatoria tangenziale Alba – Corso Europa).

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione, è vietato l’attraversamento delle strade e il transito di qualsiasi veicolo e pedone non autorizzato, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato. Il percorso sarà presidiato dalla polizia stradale, dagli organi preposti alla vigilanza e dal personale dell’organizzazione.

Infine, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione rimane valido il divieto di assembramento, nel rispetto delle norme anti Covid-19 nelle aree interessate dal passaggio della manifestazione.