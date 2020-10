Le delizie de La Dolce Langa sbarcano sul web per essere ordinate online

La Dolce Langa sbarca sul web, così le sue delizie diventano a portata di tutti, a portata di clic. Perchè se non siete voi ad andare a Vesime (anche se un bel giro nella Langa Astigiana lo consigliamo sempre), è il Bacio di Langa® – e non solo – a venire direttamente a casa vostra.

Fabrizio Giamello e la moglie Barbara, che da oltre vent’anni sfornano prelibatezze nel loro locale di Piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore di Vesime, hanno deciso di sbarcare sul web con un negozio online, su efru.it, in cui sono disponibili diversi prodotti.

Dal pluripremiato Bacio di Langa®, classico, al caffè o al cacao, la torta al Bacio di Langa®, la torta di nocciole e tanto altro ancora, sono tante le specialità che si possono ordinare.

Tutti prodotti realizzati con materie prime del territorio, a km zero, per valorizzare i prodotti tipici nostrani e regalare emozioni nel gustarli. Ci si potrà dunque lasciare coccolare dalla bontà, comodamente a casa propria, semplicemente con un clic. Per scoprire tutto quello che si può ordinare clicca qui -> https://efru.it/negozio/la-dolce-langa/

Per informazioni:

Tel. +39 0144 89128

info@ladolcelanga.com

www.ladolcelanga.com