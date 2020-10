Cominceranno da domani, lunedì 12 ottobre, i lavori di asfaltatura a Buttigliera d’Asti, che riguarderanno Via Colombaro, Via Fabbri, Via San Bartolomeo, Via Serra, Strada Bergandino e

Strada Alberina.

I lavori saranno eseguiti dalla Ditta Cauda Strade srl, inizieranno gradualmente via per via. “Chiedo ai residenti delle vie coinvolte di prestare attenzione agli avvisi anche nei giorni a seguire.” è l’invito del sindaco Guido Fausone.

Nei tratti di strada con larghezza adeguata verrà istituito il senso unico alternato con movieri a carico della ditta e con l’ausilio dell’ufficio tecnico nella qualità di direttore dei Lavori, mentre per i tratti di strade molto stretti sarà necessario chiudere l’intera carreggiata.