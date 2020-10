L’astigiano Alessandro Del Trotti diventa Ambasciatore del Gusto alla Festa del Torrone

Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre a Cremona saranno tanti gli appuntamenti speciali che esalteranno l’anima golosa della città con l’Anteprima della Festa del Torrone. Ampio spazio verrà dedicato anche al riconoscimento “Ambasciatore del Gusto”, istituito da Rivoltini, storica azienda di Vescovato nota nel mondo per la sua produzione di torrone tradizionale, che anche quest’anno conferma la sua presenza in qualità di main sponsor della Festa del Torrone di Cremona.

Il Premio Ambasciatore del Gusto 2020 verrà consegnato domenica 18 Ottobre alle ore 16.00, in Piazza Roma presso il Palatorrone, sarà assegnato al pasticcere Alessandro del Trotti.

«Essere parte degli Ambasciatori del Gusto- dichiara Del Trotti- è, senz’ombra di dubbio, un bel traguardo, per me e per la mia azienda. Giusta conseguenza e premio per chi, come me, si è sempre battuto per la primaria importanza delle materie prime, per la valorizzazione della tradizione dolciaria del mio Piemonte e della nostra bella e buona Italia. È ’ un onore far parte di questa squadra che unisce chef, pasticceri e ristoratori, con l’onere comune di promuovere l’eccellenza gastronomica del Paese».

Inoltre il pasticcere piemontese Alessandro del Trotti sarà protagonista di uno show cooking dove realizzerà un torrone morbido con miele di acacia e bergamotto, racchiuso da un velo di cioccolato fondente Caraibe 66%. Una vera esperienza di sapore già al primo morso, che potrà essere vissuta dal vivo. Dopo la premiazione sarà previsto una degustazione del nuovissimo torrone realizzato live per il pubblico presente.