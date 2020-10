La stampa di buste personalizzate in ottica marketing

Uno strumento utile a promuovere un brand, un evento, un prodotto o un servizio di qualsiasi natura. La comunicazione è un settore vasto che prevede molteplici approcci, alcuni tradizionali altri più moderni figli delle tecnologie multimediali.

Se questi ultimi hanno il pregio di essere rapidi, immediati, semplici da gestire, i primi sono certamente più di impatto dal punto di vista dell’impressione che si va a generare in chi li riceve. Si parla in particolare delle comunicazioni su carta, da spedire attraverso buste personalizzate; un modello non certo desueto ma comunque classico che, tuttavia, non passa mai di moda.

Perché ci si rivolge ancora oggi a questi strumenti? Per tante ragioni, su tutte quella cui si faceva riferimento sopra: per destare un’ottima impressione a livello di immagine. Ricevere un invito, una presentazione, una comunicazione di altra natura all’interno di buste intestate e personalizzare ha tutto un altro sapore. E d’altro canto una busta sarà la prima cosa che il ricevente noterà, una prima impressione che dovrebbe essere il più possibile curata.

Come stampare buste personalizzate

Rivolgersi a strumenti di questo genere significa prediligere una comunicazione ricercata e di qualità; che ovviamente ha costi superiori rispetto al multimediale e che, per questo, deve essere selezionata. In ottica marketing ad esempio si può ricorrere a comunicazioni su carta dentro buste personalizzate per mantenere un filo diretto con i clienti tradizionali o in occasioni importanti, quali il lancio di un nuovo prodotto, l’apertura di una attività.

A chi rivolgersi per la stampa buste personalizzate? Trattandosi di un prodotto di qualità è bene scegliere con attenzione l’interlocutore; ci sono diverse realtà attive nella stampa digitale e offset che operano con massima attenzione e dedizione, quasi con approccio artigianale. Come Arti Grafiche Villa, specializzata in stampa buste personalizzate su richiesta del cliente, quindi nella creazione di prodotti su misura.

Il concetto di Brand Awareness

L’uso che si può fare di questi prodotti è ampio, soprattutto in ottica marketing come si diceva: e qui entra in gioco tutto quel novero di concetti legati alla diffusione di un marchio, come ad esempio brand awareness che si riferisce alla consapevolezza che si ha di un certo marchio.

E per rafforzare la propria identità sul mercato, rendendola autorevole agli occhi dei consumatori, uno degli strumenti più efficaci è proprio quello di ricorrere a comunicazioni dirette facendo uso di buste personalizzate; un valore aggiunto per il cliente che si sentirà importante e andrà a memorizzare più facilmente il marchio.