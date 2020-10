La sfida del maxi-burger da 2,5 kg del Gran Canyon ha finalmente un vincitore: è lo youtuber Thomas Hungry

È stata una sfida all’ultimo morso, degna di una delle migliori puntate di Man vs Food, quella che si è consumata lo scorso 22 settembre al pub Gran Canyon di Castelnuovo Belbo.

A salire sul ring sono stati il King Canyon, panino di quasi due kg, e il famoso youtuber Thomas Hungry, novello Adam Richman, che si sono fronteggiati in un’epica battaglia a colpi di bacon e anelli di cipolla. Chiare e semplici le regole dell’incontro: per superare la prova il concorrente deve mangiare un panino di 1750 g e un contorno di 750 g di patatine in meno di 40 minuti, pena la squalifica e la foto da appendere al wall of shame, il muro dell’infamia. A chi resiste, invece, va la palma della vittoria, insieme con la fama e con 50 euro di buoni consumazione presso il locale.

Thomas ha messo ko il panino in meno di mezz’ora ed è riuscito là dove tutti hanno fallito. In sei anni sono stati almeno una settantina quelli che si sono cimentati nella challenge, ma tutti quanti si sono arresi, sconfitti dalla mole del panino o dalle patatine fritte che gli fanno da contorno. Appena venuto a sapere della sfida, lo youtuber, il cui canale conta attualmente 323.000 iscritti, non ci ha pensato due volte e ha deciso di partire dal Veneto alla volta del pub di Cristina e Daniel con un unico obiettivo in testa: vincere.

Dotato di una fame pantagruelica e di tanta voglia di mettersi in gioco, Thomas è riuscito a divorare il pasto di 2 kg e mezzo in 29 minuti e 27 secondi, stabilendo così un record. Non pago di aver superato la sfida, ha deciso di chiudere il pranzo in bellezza gustando il dessert della casa, un delizioso tiramisù alla nutella, non prima di essersi rifocillato con un bicchierino d’amaro. Un’impresa titanica da 7682 kcal che già reclama un degno successore, magari in grado di battere il record dei 29 minuti. “Ci ha fatto molto piacere ospitare Thomas nel nostro locale: ci siamo divertiti e abbiamo fatto il tifo per lui. Adesso attendiamo altri coraggiosi stomaci forti che possano raccogliere il guanto della sfida” commentano Daniel e Cristina.

In meno di un giorno il video della performance di Thomas Hungry ha già superato le 161.000 visualizzazioni e si è classificato in nona posizione tra le tendenze di Youtube dello scorso 7 ottobre. Per vederlo, basta cliccare sul seguente link: https://youtu.be/deoLBDEbMt0