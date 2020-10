“La Provincia Resiste”: un messaggio si leva in occasione del Giro d’Italia ad Asti

La presenza delle telecamere Rai, di una regia internazionale, in occasione di un evento così importante e mediatico come il Giro d’Italia è l’occasione per la Provincia di Asti di levare un grido rivolto agli Enti superiori.

“Le province sono state abolite ma in realtà esistono, basti pensare che è proprio sulle strade provinciali che passa il Giro” ricorda Paolo Lanfranco, presidente della Provincia di Asti, che ribadisce il messaggio di sensibilizzazione per i decisori a livello nazionale: “Le province ci sono ed hanno una funzione fondamentale!”.

Per attirare l’attenzione sulla questione, sul balcone del palazzo di piazza Alfieri è comparso uno striscione con la scritta “La Provincia Resiste”.

Nella foto, a destra Paolo Lanfranco, con il consigliere Marco Lovisolo.