La Provincia di Asti ottiene importanti finanziamenti per interventi sulle strade danneggiate dalle alluvioni

La Provincia di Asti aveva inviato nei primi giorni di agosto 2020 un’altra comunicazione alla Regione Piemonte di aggiornamento degli interventi ritenuti prioritari di situazioni pericolose a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre e novembre del 2019. La prima richiesta di finanziamenti urgenti per gli interventi sul territorio provinciale è datata 29 novembre 2019 a cui hanno fatto seguito successive note con l’individuazione di eventi franosi a seguito di censimenti e valutazioni.

“Questa mattina è pervenuta la comunicazione a firma dell’assessore regionale Marco Gabusi – dichiara il presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco – nella quale la Provincia risulta beneficiaria di importanti finanziamenti per una somma totale di E. 475.000,00 da destinare ad interventi sulle nostre strade disastrate dagli eventi alluvionali. Ringrazio l’assessore Gabusi e il presidente Cirio che, nonostante l’emergenza sanitaria costringa le Istituzioni a concentrare gli sforzi su di essa, si siano attivati subito con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile, affinchè si attivasse il Fondo Sociale Emergenza Europeo per l’ottenimento delle risorse da destinare a quei territori, come il nostro, a rischio idrogeologico”.

Gli interventi che potranno godere dei finanziamenti sono:

S.P. “di San Bartolomeo di Azzano” per E. 60.000,00;

S.P. 47 “SpignoSerole-Cortemilia – Messa in sicurezza della frana nel Comune di Serole per E. 135.000,00;

S.P. 49/A “dir.per Maretto” – Messa in sicurezza della frana nel Comune di Roatto per E. 80.000,00;

S.P. 12 “Monale – Canale per Cisterna” sistemazione del cedimento in Comune di Cisterna per E. 200.000,00.

Nella foto: il presidente della Provincia Lanfranco e il sindaco di Cisterna Renzo Peletto sul tratto di cedimento S.P. 12