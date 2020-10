La Protezione Civile di Canelli aderisce alla campagna “Io non rischio”

La Protezione Civile di Canelli ha aderito alla campagna “Io non rischio 2020”, promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche da seguire durante le calamità naturali come terremoto, maremoto e alluvione.

La campagna ha carattere nazionale in forma digitale a causa dell’emergenza COVID: Canelli sarà l’unica piazza fisica all’interno del territorio piemontese.

I volontari saranno presenti in piazza Cavour nella giornata di domenica 11 ottobre dalle 9 alle 18 per incontrare la popolazione e informarla sui rischi legati al nostro territorio in fatto di alluvione.

Durante la giornata saranno presenti le autorità locali e regionali. Si invitano i cittadini a partecipare numerosi.