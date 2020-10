La picchiava e maltrattava davanti ai figli: uomo arrestato dalla Polizia di Asti

Un 35enne tunisino, residente nella zona di Costigliole d’Asti, è stato arrestato da personale della Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Asti, a seguito dell’ordinanza emessa dal dr. Giorgio Morando del Tribunale – Ufficio GIP di Asti, su richiesta del P.M. dr.ssa Donatella Masia.

A seguito di indagini è emerso che l’uomo da molti anni maltrattava la convivente, di nazionalità italiana e di qualche anno più giovane. Grazie alla denuncia della donna è stato possibile dare avvio alle indagini da cui è emerso uno spaccato familiare fatto di continui soprusi, vessazioni, prevaricazioni, violenze verbali, ingiurie, minacce di morte, maltrattamenti e prepotenze dell’uomo verso la convivente: il 35enne da anni teneva soggiogata la donna, percuotendola, ingiuriandola, aggredendola anche per futili motivi, spesso in presenza dei figli tutti minorenni, di cui una avuta da una precedente relazione.

Fatti che si ripetevano con regolarità, in prevalenza tra le mura domestiche, e che la donna subiva da anni e che non denunciava per timore di ritorsioni da parte dell’uomo.

La donna incapace di resistergli continuava a subire passivamente le angherie dell’uomo finché decideva, in un momento di particolare sconforto, di chiedere aiuto a personale della Squadra Mobile della Questura di Asti, denunciando i suoi trascorsi; pertanto dopo una lunga, articolata e minuziosa attività investigativa, resa più difficoltosa dalle iniziali titubanze della vittima, il personale della Polizia di Stato riusciva a raccogliere numerosi elementi probatori ed a chiedere all’A.G. l’emissione di un provvedimento restrittivo che potesse tutelare la donna ed i minori.