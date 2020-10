La Mandolinistica Paniati di Asti si rifà il look e cambia sede

Sarà l’istituto di Musica Giuseppe Verdi la nuova sede della Mandolinistica Paniati di Asti.

Dopo quasi cent’anni di storia il Circolo Mandolinistico lascerà, infatti, l’amato spazio di via Bonzanigo per trasferirsi nei locali della prestigiosa scuola musicale di Via Natta, luogo questo di numerose esibizioni natalizie del sodalizio.

Si fondono così due solide realtà del panorama culturale astigiano grazie alla disponibilità di Maurizio Fornero, direttore del Verdi, all’associazione “i musici di Santa Pelagia” nonché al comune di Asti e al direttore del Teatro Alfieri Gianluigi Porro.

La Mandolinistica ci tiene a ringraziare la Società Mutuo Soccorso Fratellanza Militari in Congedo per l’ospitalità offerta fin dal lontano 1952 e per i frequenti inviti e la costante presenza durante i concerti in occasione delle innumerevoli “Feste della Repubblica” nel cortile della Cascina del Racconto.