Innovation Days: Il Piemonte che riparte. Intervento del presidente Marco Gay

“Grazie alle loro capacità imprenditoriali, industriali e di competenze le aziende del Piemonte stanno reagendo all’emergenza pandemica, con una nuova consapevolezza: l’innovazione deve essere il fulcro delle attività nei prossimi mesi e anni e va raccordata con un sistema di azioni che deve vedere pubblico e privato insieme.

Il Patto per l’Italia auspicato dal Presidente Bonomi è possibile, anzi è un atto di concreta responsabilità, soprattutto verso le generazioni future. Il lavoro che come Confindustria Piemonte abbiamo iniziato a fare con il Presidente Cirio per definire un Piano di sviluppo industriale va proprio in questa direzione. Tra Recovery Plan e fondi europei 2021-2027 parliamo di circa 13 miliardi da investire: è il momento della concretezza e di agire su obiettivi strategici comuni, la divisione non porta valore.

Le imprese hanno una gran voglia di agire e fare la propria parte. Grazie alla trasformazione digitale, alla nuova normalità che stiamo vivendo post-Covid, il Piemonte può essere non solo un centro di ripartenza, ma anche di sviluppo di nuove direzioni in cui prodotto e servizio grazie alle tecnologie diventano un binomio indissolubile che crea un valore aggiunto sulla produzione e in cui l’open Innovation, le nuove imprese, la capacità manifatturiera e la tradizione del nostro territorio ha la possibilità di esprimere tutto il suo talento e di attrarre nuovi talenti e investimenti dall’estero.

Solo facendo sistema non solo possiamo costruire l’economia piemontese che vogliamo, ma soprattutto ci meritiamo quella straordinaria eccellenza che le nostre imprese rappresentano.”

Marco Gay, Confindustria Piemonte