Indagini sugli incendi agli Asti, identificato un giovane

Si è tenuta stamane presso la Prefettura, ad Asti, presieduta dal Prefetto Alfonso Terribile, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato il Questore ed i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Asti, nonché un rappresentante della Provincia astigiana.

L’incontro era stato richiesto nella giornata di ieri dal Sindaco Rasero, preoccupato per i numerosi incendi di veicoli che hanno interessato, nelle scorse notti, diverse zone della città.

Nel corso della riunione i vertici delle Forze di Polizia, pur sottolineando che le indagini sono ancora in corso, hanno fornito ampie rassicurazioni in ordine alla matrice di tali eventi incendiari, escludendo implicazioni di natura eversiva o relative alla criminalità organizzata.

In particolare, gli elementi investigativi acquisiti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri hanno portato alla tempestiva identificazione di un giovane astigiano, che nella giornata di ieri è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.

Il giovane avrebbe agito da solo, senza seguire alcun preciso disegno criminoso.

I rappresentanti delle Amministrazioni, provinciale e comunale, nel dichiararsi pienamente soddisfatti per la celerità delle risposte fornite, hanno ringraziato i vertici della sicurezza astigiana per il lavoro svolto, complimentandosi per gli esiti conseguiti.

Il Prefetto ha rivolto il suo personale apprezzamento al Questore, al Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed al Comandante provinciale della Guardia di Finanza per il brillante risultato investigativo, ringraziandoli per l’elevato impegno quotidianamente spiegato sul territorio in stretta sinergia operativa.