Incidente stradale sulla SP17 alle porte di Gallareto.

Un’autovettura con a bordo tre persone di giovane età è uscita di strada ribaltandosi. Nell’impatto le ragazze hanno riportato ferite lievi e sono tutt’ora in cura col personale 118.

Sul posto i vigili del fuoco di Asti per la messa in sicurezza dell’auto, vista la fuoriuscita di carburante, e i carabinieri per i rilievi del caso.