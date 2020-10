Incidente stradale a Baldichieri d’Asti

Un incidente stradale è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Baldichieri d’Asti.

E’ ancora in corso di accertamento la dinamica del sinistro avvenuto sulla strada provinciale 10 all’altezza dell’incrocio (regolato da semaforo) con via Marconi e Via Cavour e che ha visto coinvolte due auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti, i carabinieri e l’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha prestato soccorso agli occupanti delle due autovetture, che sono stati portati in ospedale per controlli; dalle prime informazioni non avrebbero riportato gravi ferite.