Incidente mortale a Cortanze

Un tragico incidente stradale è accaduto oggi nell’astigiano.

Sulla strada provinciale 458, a Cortanze in direzione Gallareto, una persona di circa 40 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente tra due mezzi, un’auto e un camioncino, di cui non si conosce ancora l’esatta dinamica, dalle prime informazioni sarebbe stato un frontale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asti, i carabinieri e le ambulanze con i sanitari che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte, purtroppo per una di loro non c’era più nulla da fare. Non sono ancora state rese note le generalità.