Incidente in Corso Savona, coinvolto un pedone

Incidente questa mattina in corso Savona, all’altezza dell’incrocio con la via che porta alla piazza della Chiesa dell’Annunziata.

Coinvolto un uomo anziano che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali che, dalle prime testimonianze raccolte sul posto, è caduto a causa di una macchina che ha frenato all’ultimo momento; non è chiaro se l’auto abbia colpito l’anziano o se la caduta sia dovuta allo spavento.

La donna alla guida dell’auto si è subito fermata per prestare i primi soccorsi all’uomo, nel frattempo sono intervenuti l’ambulanza e la polizia municipale; l’anziano è stato trasportato all’ospedale per controlli, mentre gli agenti della municipale hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’incidente non ha creato problemi di viabilità in Corso Savona, al momento infatti il traffico è regolare.