Un incidente è accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre, a Vigliano.

In via Tiglione (strada provinciale) , all’altezza dell’incrocio con via Santa Deliberata, un ciclista è stato investito da un automezzo; non si conosce ancora la dinamica dell’incidente.

Sul posto è intervenuto l’ambulanza per prestare soccorso al ciclista.