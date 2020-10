Incendio in un’abitazione a Cassinasco, Vigili del Fuoco in azione

Intervento dei Vigili del Fuoco a Cassinasco in queste ore.

Gli uomini del Comando di Asti e i volontari di Nizza e Canelli sono impegnati con sei quadre, otto mezzi d’intervento e 19 unità operative a Cassinasco, dove si è sviluppato un incendio in un’abitazione indipendente in Regione Gibelli; non si conoscono ancora le cause che hanno dato origine alle fiamme.

Ingenti i danni all’abitazione, resa inagibile dal fuoco; non ci sono notizie di persone coinvolte nell’incendio.