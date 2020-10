Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, martedì 27 ottobre, a Castello d’Annone.

In via Case Sparse si è sviluppato un incendio in un garage, per cause ancora in corso di accertamento, con le fiamme che hanno bruciato il materiale contenuto all’interno.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Comando Provinciale di Asti con autobotte e APS, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’autorimessa.