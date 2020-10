Incendio ad un camion carico di legna a Castel Rocchero

Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio a Castel Rocchero per un incendio.

Per cause ancora in corso di accertamento un camion carico di legno ha preso fuoco, sul posto sono intervenute le squadre da Asti, Nizza e Acqui Terme che sono riuscite a spegnere l’incendio con il camion che è andato completamente distrutto. Non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, la strada è stata chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.