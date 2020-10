Intervento dei Vigili del Fuoco questa sera a Buttigliera d’Asti.

Per cause in corso di accertamento in uno sgabuzzino di un’abitazione in strada Serra si è sviluppato un incendio, sul posto è intervenuta una squadra del comando astigiano che ha spento la fiamme.

Non si segnalano feriti, nè gravi danni alla struttura.