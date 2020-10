Incendi notturni alle auto ad Asti: il sindaco chiede al Prefetto la convocazione di un tavolo

Com’è noto, purtroppo, in questi giorni sono stati appiccati incendi ad automezzi e a bidoni degli abiti usati che hanno impegnato i Vigili del Fuoco in diverse zone della città e sui quali le autorità competenti stanno svolgendo le indagini del caso.

Il Sindaco Rasero nel sottolineare che il problema ha investito l’intera città e non solo le periferie, tanto che la prima autovettura bruciata si trovava in via del Teatro, ha chiesto al Prefetto di convocare un tavolo per affrontare e gestire la problematica.

Anche l’Assessore Bona esprime solidarietà ai proprietari delle auto incendiate in queste notti. La Prefettura è stata direttamente coinvolta sul tema: la persona o le persone in questione devono assolutamente essere fermate.