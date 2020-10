Inaugurato un percorso cicloturistico ed escursionistico tra i comuni di Castelnuovo Belbo, Bruno e Mombaruzzo

Ieri mattina, sabato 24 ottobre, è stato inaugurato il percorso cicloturistico ed escursionistico tra i Comuni di Castelnuovo Belbo, Bruno e Mombaruzzo, denominato “Dal torrente Belbo ai paesaggi delle colline UNESCO”.

Erano presenti l’Assessore Regionale, Marco Gabusi, il Presidente della comunità collinare “Vigne e vini”, Fabio Isnardi, il Presidente del Monferrato Nordic Walking, Paolo Vercelli, il Vice Presidente del Distretto Paleontologico, Giancarlo Miroglio, e gli Amministratori locali.

Finanziato al 90% dal GAL Terre Astigiane nel piano di sviluppo locale 2018, ha permesso di realizzare un itinerario a servizio dell’outdoor con l’apposita segnaletica informativa (clicca qui per scaricare la mappa del percorso —->>>> MAPPA GAL

“Un ringraziamento per la realizzazione di questo progetto va alla nostra consigliera Gina Terzano che ha seguito con passione e determinazione tutte le fasi del progetto unitamente ad Angelo Soave di Bruno, ai progettisti arch. Mariangela Migliardi e ing. Alberto Branda ed al comune di Mombaruzzo che in quanto capofila si è accollato tutto l’onere burocratico e finanziario anticipando tutto l’importo” dichiara Aldo Allineri, sindaco di Castelnuovo Belbo.

L’itinerario parte dall’impianto sportivo di Castelnuovo Belbo e percorre la strada dell’argine sinistro del torrente Belbo chiusa al traffico veicolare, in parte asfaltata e in parte sterrata, inghiaiata e circondata da campi coltivati e da vegetazione riparia. Interessante la visita al museo Francesco Cirio nel palazzo Comunale. Al termine si svolta a destra nella provinciale, si prosegue poi verso Bruno attraversando la SP Nizza Monferrato – Alessandria. Proseguendo a destra sulla strada pianeggiante, si percorre strada Rio sino al termine e si sale a Bruno Alto ove attraversando il borgo storico si giunge al belvedere della Chiesa dell’Annunziata da cui si gode un’ampia visuale sul castello dei Marchesi Faa di Bruno e sul paesaggio circostante. Si prosegue poi sino alla SP4 in direzione Mombaruzzo. Dopo il cimitero si incontra un bivio con area di sosta e variante segnalata che si inoltra nella ZnS del “Bosco delle Sorti – la Communa”, incontrando prima la Chiesa della Misericordia, con ampia area verde, e successivamente un’area di sosta con posta per cavalli e casetta attrezzata. Ritornando al bivio si prosegue sino a Mombaruzzo ove si consiglia la visita a Borgo Castello. Il percorso principale termina a Mombaruzzo Stazione mentre una seconda variante dal concentrico di Mombaruzzo porta alla chiesa del Presepio sempre nella Zona di Salvaguardia.