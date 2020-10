Inaugurate ad Agliano Terme tre importanti realtà per la comunità

Lo scorso sabato, 10 ottobre, ad AglianoTerme è stato un autentico “InaugurationDay”.

Alla presenza di autorità locali, provinciali e regionali sono state inaugurate tre importanti realtà per la comunità con il nuovo look della sala d’attesa, in collaborazione con la Banca CRA filiale di Agliano, con l’attivazione del Totem Infopoint e l’installazione del defibrillatore donato dalla F.B.C. di Canelli in memoria di Franco Baratta; lo scuolabus acquistato con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRA; e la riapertura del salone Consigliare al termine del primo lotto di lavori fatti grazie al contributo del decreto crescita.

Con il sindaco Marco Biglia a far gli onori di casa, insieme alle alle istituzioni civili, militari e religiose del paese, erano presenti alla giornata l’Assessore Regionale, Marco Gabusi, il Presidente della Provincia, Paolo Lanfranco, il Presidente dell’Unione Collinare, Ivan Ferrero, il Presidente della Banca d’Asti, Giorgio Galvagno, il Direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mauro Carbone, il Consigliere della Fondazione CRA, Nino Perna, Daniela e Raffaele titolari FBC, Pappalardo Marco della Forminlife a cui si è aggiunta anche la gradita visita anche dell’Onorevole Andrea Giaccone.

“È stato un giorno di festa, traguardo di un impegno comunque profuso anche durante il periodo difficile che abbiamo passato (e stiamo ancora vivendo) e punto di partenza per progetti futuri volti al bene comune della nostra amata Agliano. Ancora grazie a tutte le persone che lo hanno reso possibile” il commento a fine giornata.