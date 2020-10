In Prefettura ad Asti siglato l’accordo tra azienda e sindacati per i dipendenti trasferiti dal Centro Ricerche di Villanova

È stato siglato nella mattinata odierna, alla presenza del Prefetto Terribile, del Presidente della Provincia Paolo Lanfranco e, in videocollegamento, del Sindaco di Villanova d’Asti, Christian Giordano, l’accordo tra la società Officine Metallurgiche Cornaglia, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FIOM-CGIL e FIM-CISL e le relative rappresentanze aziendali.

All’esito di una serie di riunioni svoltesi in Prefettura sin dallo scorso agosto, la società Cornaglia si è impegnata oggi a riconoscere alcuni benefits a favore dei 17 dipendenti, residenti nei Comuni vicini allo stabilimento in località Brassicarda di Villanova d’Asti, che in seguito al processo riorganizzativo dell’azienda sono stati trasferiti presso la nuova sede di Grugliasco.

Il contenuto dell’intesa – frutto di una paziente attività di mediazione condotta dal Viceprefetto Vicario Raffaele Sirico – si sostanzia in tre punti fondamentali, complementari tra loro e riguardanti gli aspetti relativi alla flessibilità oraria, alla mensa aziendale, nonché ad un supporto/contributo spese per il viaggio.

In particolare, l’azienda si è impegnata a riconoscere: un ampliamento delle fasce di flessibilità per l’ingresso e, di conseguenza, per l’uscita dei dipendenti; l’allestimento di un servizio mensa presso il sito di Grugliasco, con costi a totale carico dell’azienda per i dipendenti del Pianalto, per un periodo di 5 anni; un supporto per il viaggio verso la nuova sede aziendale, per un periodo di 3 anni, consistente nell’opzione, a scelta di ciascun dipendente interessato, tra l’utilizzo di “navette” aziendali ovvero la corresponsione di un rimborso spese mensile.

Le parti hanno altresì stabilito di incontrarsi, al termine del triennio, per esaminare la possibilità di prorogare l’efficacia dei suddetti benefits, ovvero di rimodulare gli stessi.

Nell’esprimere soddisfazione per l’importante accordo raggiunto, il Prefetto ha voluto ringraziare i vertici aziendali e le Organizzazioni sindacali per la serietà e la disponibilità dimostrate durante tutto il corso della trattativa, nonché per l’impegno profuso per tutelare al meglio le ragioni dei lavoratori interessati dal trasferimento aziendale.

Un ringraziamento particolare è andato anche al Presidente della Provincia ed al Sindaco di Villanova d’Asti per la costante presenza ed il prezioso contributo offerto per il raggiungimento dell’intesa, che costituisce un equilibrato ed efficace punto di sintesi tra le varie proposte individuate per attenuare il disagio, economico ed organizzativo, patito dai lavoratori interessati dal trasferimento aziendale.