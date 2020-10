In Asti e Provincia realizzati numerosi manutenzioni nei cimiteri comunali

Nel corso del corrente anno sono stati realizzati numerosi interventi manutentivi nei Cimiteri Comunali.

A partire dal Cimitero Urbano di Asti, partendo con la messa in sicurezza di tre campate ospitanti gli ossari poste nel triangolo sinistro. Tale intervento realizzato, a far tempo dal primo crollo della struttura alveolare interna che conteneva le cassette/urne, avvenuto nel mese di giugno, si è articolato in tre fasi successive ed è terminato in questi giorni con la demolizione completa della struttura. Inoltre sono stati realizzati lavori urgenti per garantire la pubblica incolumità con la sistemazione e risanamento delle scale asserventi il reparto D, l’eliminazione di varie infiltrazioni e infine la ristrutturazione cornicione nel triangolo destro.

Per quanto riguarda i Cimiteri Frazionali sono stati realizzati interventi al Cimitero Frazionale di San Marzanotto con ripristino degli intonaci di facciata della chiesetta presente nel Cimitero; al Cimitero Frazionale di Sessant con sistemazione del basamento del Monumento ai Caduti; al Cimitero Frazionale di Variglie con il riassetto del manto di copertura del portale di ingresso,al distacco di intonaci pericolanti ed al consolidamento della voltina sovrastante l’atrio di ingresso; al Cimitero Frazionale di Montemarzo con la sistemazione di una scala interna in cls; al Cimitero Frazionale di Revignano con installazione di un tratto di ringhiera metallica necessaria per proteggere una scaletta interna, al Cimitero Frazionale di Serravalle con la ristrutturazione dell’ingresso pedonale consistente nella sistemazione dei due pilastri murari che sorreggono il cancello metallico e nell’ammodernamento del cancello e infine al Cimitero Frazionale di Portacomaro con il riassetto del muro di cinta mediante la rimozione delle parti precarie ed il successivo intervento di ripristino a cuci/scuci sulla muratura ammalorata.

Il consigliere delegato Piero Ferrero ringrazia le ditte affidatarie che hanno realizzato gli interventi, il personale comunale e l’ASP, gestore dei servizi cimiteriali, che ha prontamente gestito con professionalità e disponibilità anche le situazioni più urgenti e, a tal proposito, ha dichiarato: “Anche quest’anno la priorità è stata la messa in sicurezza dei cimiteri astigiani che rappresentano un patrimonio civile e religioso per la collettività e per tutti coloro che si recano a far visita ai propri defunti in occasione della Festa di Ognissanti. Mi spiace purtroppo constatare che sempre più tombe e loculi sono abbandonati all’incuria rendendo questi luoghi meno decorosi di quello che meritano”.

Il Sindaco Maurizio Rasero, nel complimentarsi col Consigliere Ferrero, ha aggiunto: “Con gli interventi realizzati sono state messe a norma tutte le scale del cimitero urbano e di quelli frazionali che ad oggi sono quindi tutte certificate. I risultati ottenuti sono il frutto di tutti gli interventi realizzati grazie alla professionalità dei soggetti coinvolti che hanno operato in sinergia nel rispetto delle tempistiche programmate”.