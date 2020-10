Impennata dei positivi a Canelli, il sindaco invita al rispetto rigoroso delle disposizioni anti Covid

Brusca impennata dei positivi a Canelli: nella giornata in cui in tutta la provincia di Asti vengono segnalati trenta nuovi positivi, ben undici sono nella città spumantiera.

A confermarlo è il sindaco, Paolo Lanzavecchia: “In data odierna il Sisp Asl AT mi ha comunicato la positività di ben undici cittadini. Ammontano a sei le disposizioni di isolamento fiduciario di soggetti venuti a contatto con un cittadino positivo al Covid-19. Ad oggi pertanto risultano complessivamente quattordici i soggetti positivi al Covid-19, di cui uno ricoverato in ospedale.”

Il primo cittadino richiama tutti al rispetto delle norme: “Come avrete notato la curva dei contagi in Piemonte è in costante aumento, occorre pertanto rispettare in maniera rigorosa le disposizioni vigenti, in attesa del nuovo Dpcm.”