Il Tanaro scende ad Alba, si attende il passaggio della piena ad Asti (video)

Il Centro operativo comunale allestito in Municipio ad Alba per l’allerta meteo comunica che i livelli del fiume Tanaro, costantemente monitorati in queste ore, hanno toccato il punto massimo questa mattina come previsto e ora stanno lentamente scendendo. “Si chiede ai cittadini di prestare ancora la massima attenzione, in particolare negli spostamenti in auto per la presenza di rami e fogliame o la formazione di buche lungo la rete viaria.” ricorda l’amministrazione comunale.

Ad Alba la piena del Tanaro, transitata verso le 12, ha superato la soglia di pericolo, anche se di poco, si attende l’arrivo ad Asti e, come spiega il Sindaco di Asti Maurizio Rasero, se anche da noi superasse tale soglia, potrebbe esondare nei campi presenti all’interno degli invasi. Sono già state allertati il circolo Golf Città di Asti, alcune zone di Vaglierano, e gli abitanti del quartiere San Fedele.

Con il fiume che si alza, si potrebbe verificare il “solito” problema del depuratore, che ha alcune ore di autonomia oltre le quali, se il fiume non scendesse, potrebbe creare disagi in alcune aree della città, nella prima parte del pomeriggio.