Il Parco Paleontologico partecipa a Euromineralexpo 2020

Come ogni anno il Parco Paleontologico sarà presente con un proprio spazio per pubblicizzare le attività rivolte a scuole e famiglie e per valorizzare la biodiversità del territorio astigiano, le sue aree protette e i suoi geositi.

Ogni anno più di 200 espositori del settore si riuniscono ad Euromineralexpo: una mostramercato internazionale di minerali, fossili, pietre preziose, gemme, conchiglie e accessori. Troverete la bellezza di un museo sommata con la praticità di un vero negozio in cui poter prendere in mano i campioni e osservarli sotto una lente di ingrandimento, pronti per essere acquistati (da grandi e piccini, dal neofita al collezionista), con prezzi per ogni portafogli e gusti per ogni palato.

Tra le tante attività di quest’anno la ricostruzione della mandibola fossile di uno squalo gigante: una attrazione che rappresenta al meglio il celebre detto “in un sol boccone…” che spesso caratterizza fiabe e storie di avventure lontane. Da anni è il luogo ideale per una foto ricordo “unica” allo stand del Parco Paleontologico di Euromineralexpo.

Sito internet di Euromineralexpo