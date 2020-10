Il Giro d’Italia arriva ad Asti: gli orari e le strade chiuse nel territorio astigiano

Tra due giorni il 103° Giro d’Italia vedrà l’arrivo della 19a Tappa ad Asti, dopo la partenza da Morbegno e un percorso di 253 km, la tappa più lunga.

In occasione del transito e dell’arrivo della competizione la Prefettura – UTG di Asti ha disposto la chiusura al traffico per venerdì 23 ottobre 2020 delle strade interessate dal passaggio della corsa ciclistica, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti.

Il percorso di gara attraverserà in provincia di Asti, il territorio dei Comuni di Rocchetta Tanaro, Castello d’Annone ed Asti. Le strade interessate dalla manifestazione rimarranno chiuse al traffico, in entrambi i sensi di marcia, a partire dalle ore 14.30 fino alle ore 16.30, approssimativamente 1 ora e mezza prima del passaggio della corsa, con riapertura della circolazione ad avvenuto transito di tutta la carovana.

Di seguito il dettaglio con gli orari dei transiti nei rispettivi territori comunali

Cronotabella