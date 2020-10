Il Giro d’Italia arriva ad Asti: ecco le modifiche alla viabilità e i divieti di sosta

Venerdì prossimo, 23 ottobre arriverà ad Asti la 19esima tappa del Giro d’Italia 2020.

Gli atleti entreranno in Asti, indicativamente tra le 16.12 e le 16.47, con provenienza da Castello d’Annone, percorreranno corso Alessandria, piazza I Maggio, via Calosso, corso alla Vittoria con arrivo in piazza Alfieri di fronte al Palazzo della Provincia/Prefettura. Il percorso di gara verrà chiuso al traffico almeno 2 ore prima.

Asti, tuttavia, essendo sede di arrivo di tappa, dovrà interdire la circolazione con un ulteriore margine di anticipo al fine di consentire gli allestimenti dell’ultimo tratto di gara.

Sono pertanto possibili chiusure e rallentamenti della circolazione fin dalle 12.30/13.00. In corso alla Vittoria il transito sarà interdetto fin dalle primissime ore del mattino di venerdì 23.

In occasione dell’arrivo degli atleti si verificheranno momentanee interruzioni della circolazione anche sui tratti viabili limitrofi al percorso di gara (in particolare sul corso G. Ferraris e sul corso L. Einaudi).

DIVIETI DI SOSTA

Per consentire l’allestimento di tutte le strutture al seguito del Giro d’Italia (allestimento arrivo, open village, parcheggio sponsor, parcheggio invitati, parcheggio bus team sportivi, area RAI, ecc), nelle piazze Campo del Palio, Alfieri, Libertà e zone limitrofe sarà vietata la sosta dalle ore 18 di giovedì 22 fino alla sera inoltrata di venerdì 23 (vedi piantina).

Evidenziamo pertanto la significativa carenza di parcheggi al pubblico e sconsigliamo di transitare nelle zone a ridosso di tali aree.

Sul percorso di gara, a partire dal passaggio a livello sul corso Alessandria la sosta sarà vietata dalle ore 00.00 di venerdì 23.

Sarà altresì vietata la sosta, sempre dalle ore 00.00 di venerdì, su tutto il corso alla Vittora ivi compresa la corsia di marcia con direzione piazzale Vittoria in quanto interessata da strutture di hospitality