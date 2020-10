Il duo astigiano “Delta N.A.” alla mostra d’arte contemporanea ‘Voice of the heart’

Punto 65 Concept Art Room ospita “Voice of the heart“ personale di DELTA N.A., a cura di Carlotta Canton; la mostra ospiterà circa 25 opere, tra dipinti

e sculture.

Alessandro Vignola e Neva Epoque, in arte DELTA N.A., coppia anche nella vita, lavorano a quattro mani, simultaneamente, condividendo ed espandendo le proprie anime nei segni e nei colori delle loro opere d’arte.

La mostra raccoglie i lavori di questo ultimo anno, dove i Delta N.A. hanno cominciato a esplorare una nuova dimensione dell’anima offrendo, attraverso la loro arte, un nuovo approccio alla vita che si rivela, appunto, “seguendo la voce del cuore”.

Il cuore parla una lingua a cui non si è stati abituati, una lingua che diventa una voce fatta di intuizioni, percezioni, immagini e sogni. Ascoltare la voce del cuore significa imparare a cogliere e accettare ciò che si sente dentro di sé, abbandonando per un attimo la spinta della ragione.

La possibilità di intraprendere un viaggio interiore alla riscoperta della parte più profonda di se stessi, porta le persone a prendere coscienza della loro vera natura.

“Nelle tele dei Delta N.A. le figure si intrecciano, si confondono, giocano tra loro e con gli elementi della natura, non ci sono corpi ma solo anime, il sogno diventa protagonista e i colori si fondono con le anime. Le sculture, con i loro volti appena abbozzati, sono la materializzazione dell’anima, protengono verso l’infinito, in una dimensione impalpabile dove solo la voce del cuore ci può condurre. E sia così: lasciamoci travolgere dalla voce del cuore, per scoprire la vera essenza delle nostre vite”.

L’evento si terrà nel rispetto delle attuali normative dovute all’emergenza sanitaria Covid19

Dettagli Mostra personale – Arte contemporanea Delta N.A.

Presso la Galleria : Punto 65 Concept Art Room

Indirizzo : Via Ventimiglia 65, Torino

Dal 29 ottobre al 31 Dicembre 2020

Ingresso gratuito su appuntamento

Orari: dal lunedì al venerdì (orario continuato) dalle 09.00 – 18.30

Vernissage : Giovedì 29 ottobre 2020, ore 18.00

Tel : 011 536 4802 – 339 406 9350

Email : welcome@punto65.it