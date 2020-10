Il cortometraggio “In dubbio” di Lorenzo Bombara verrà distribuito in tutto il mondo dalla Premiere film

“In Dubbio”, il cortometraggio scritto e diretto dal giovane regista Lorenzo Bombara e ambientato prevalentemente nella città di Asti, ha ottenuto attraverso una raccolta fondi online la distribuzione internazionale da parte di un’importante società che ha sede in Italia e negli Stati Uniti, la Premiere Film.

Si tratta di una casa di distribuzione pluripremiata e conosciuta a livello internazionale, che ha presentato nei festival cortometraggi vincitori di premi Oscar, Palma d’Oro, Globo d’Oro, Méliès d’Argento, Nastro d’Argento ecc.

Lorenzo Bombara, che ha prodotto in totale autonomia il film, aveva lanciato a settembre un crowdfunding per poter raggiungere la quota necessaria a ottenere la distribuzione del film in tutti i festival nazionali e internazionali per un anno. Alla fine del mese l’obiettivo è stato centrato grazie ai contributi di oltre settanta persone.

«Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno donato» afferma Lorenzo Bombara, «credendo nel progetto di un regista esordiente, investendo in un’idea che mette al centro il tema della violenza sulle donne e che offre visibilità alle location e agli attori/attrici della città di Asti. Grazie a queste persone “In Dubbio” inizia un viaggio che lo porterà in giro per il mondo per un anno».

Il film ha coinvolto alcuni volti noti del teatro, della televisione e del cinema nostrano, tra cui il protagonista Alessio Bertoli, impegnatissimo attore, regista, formatore teatrale, direttore artistico e autore astigiano; Federico Gariglio, Premio Hystrio Ugo Ronfani come giovane promessa del teatro; Alberto Barbi, in televisione con “Amore Criminale” e al cinema con “Al massimo ribasso”; Roberta Belforte, recentemente protagonista dello spettacolo teatrale “Storia di una Formica”, tratto dall’omonimo romanzo dell’astigiana Silvia Bologna.

Della troupe fa anche parte la pluripremiata compositrice astigiana Elena Maro, che da anni lavora ad Hollywood ed è stata recentemente nominata membro votante della Television Academy (i celebri Emmy Awards). Maro ha composto undici tracce originali per il film, completando la colonna sonora.

“In Dubbio” affronta il tema sociale della violenza sulle donne, del dubbio e del sospetto, il peso di certe accuse e le loro conseguenze su un uomo rispettabile e rispettato, il ruolo della famiglia e degli amici nella società attuale, la semplicità e la banalità con la quale è possibile

rovinare la vita di una persona, ma anche l’ambiguità e i segreti che possono celarsi dietro di essa. Per queste tematiche, il progetto ha ottenuto l’interesse e il patrocinio della Commissione Pari Opportunità di Asti.

Tutte le informazioni relative al film e al suo percorso festivaliero verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Nanook – Produzioni Audiovisive”, da oggi gestita anche da un responsabile della Premiere Film (https://www.facebook.com/NanookProduzioni).