Il coronavirus non scalfisce il settore online. Gambling viaggia verso nuovi ed ulteriori incrementi

Il Coronavirus ha scombussolato i piani di una economia che, nell’ultimo decennio, si era creduta invincibile. Tra i settori più rappresentativi spicca senz’altro il gioco d’azzardo che, da marzo, ha registrato il boom del settore online. I dati confermano una crescita senza precedenti. Ma come è la situazione?

In tristitia hilaris: l’online è al suo massimo, con una situazione chiarissima. Il poker online sorride, con un autentico boom pari al +123% rispetto all’anno precedente. Crescita senza freni anche per gli eSports, la cui quota mercato è arrivata al 61%. E per i casinò online, campioni d’incassi a marzo scorso con 94 milioni di spesa ed una crescita del +29,5%. “La crescita del settore online procede di pari passo con l’aumento dei giocatori” – sottolineano gli esperti di SlotMania. A conferma di un 11,3% di utenti che han cominciato a giocare proprio nel periodo del lockdown.

Dati che peraltro vengono confermati a livello europeo, da uno studio fatto in Inghilterra. Tra aprile e giugno, in media, il 70% delle puntate online è arrivato da smartphone e tablet. Il picco l’hanno registrato LeoVegas (74%) e Betsson (72%).

Secondo gli esperti il trend non è destinato a interrompersi con la fine della restrizione anzi, i due operatori che più potranno crescere, in proporzione, sono DraftKings e Fanduel. Due sportbook americani famosi per le scommesse sportive e per i concorsi giornalieri di Fantasy Sport: “Un chiaro segnale – sottolineano ancora da SlotMania – di come questi nuovi segmenti attirino sempre più nuovi utenti, a maggior ragione tra i Millennials”. In cosa consistono? Nel guadagnare punti e nello scattare di livello, insomma.

Ormai appare chiarissimo che i giocatori preferiscano giocare via mobile, per non avere limiti di spazio e tempo e luogo. Questo ha portato ad un aumento delle entrate: in media i ricavi sono cresciuti del 29% rispetto al 2019. Sisal, da solo, segna un +54%, secondo solo ad Angler Gaming (+73%). Kindred e LeoVegas toccano il +33% sul periodo gennaio-marzo. Un trend questo favorito dai tanti bonus messi a disposizione dai casinò online, su tutti quelli senza deposito. Altro fattore appetibile è senza dubbio il livello di sicurezza degli operatori: il sistema SSL, ormai sempre più utilizzato, in questo senso è una garanzia. Tutto il resto poi è fatto dal contorno: i social danno il loro grande contributo, e rappresentano ad oggi canali preferenziali per le aziende di gioco online. E sarà così probabilmente anche in futuro. Ecco, per il domani quali sono le prospettive?

La risposta arriva dal rapporto Online Gambling & Betting – Global Market Trajectory & Analytics, stilato da Research and Markets. Il settore online va verso nuovi ed ulteriori incrementi. Il poker, per esempio, dovrebbe crescere nel medio periodo sfiorando l’11,2%, ed un mercato di 44,2 miliardi di dollari. I casinò online nei soli USA dovrebbero toccare l’11,2%, mentre in Europa è la Germania che si candida a trainare il settore con margini di guadagno che superano i 2,1 miliardi di dollari di spesa a cavallo del prossimo decennio. Previsioni tutte da confermare: ma sembra che per il gambling non vi sia crisi.