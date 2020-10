Il Comitato “pro nuova scuola Jona” scrive al sindaco: “Gli studenti della scuola Jona reclamano le giuste attenzioni” (foto)

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il Comitato “pro nuova scuola Jona” ha inviato al sindaco Rasero mercoledì 7 ottobre.

“I genitori sono sempre stati “pro Scuola nuova”, ma chiedono semplicemente che i lavori non durino più del necessario, che non ci siano ritardi dovuti all’emergenza sanitaria e che tutto il percorso venga presidiato affinché vengano salvaguardate e garantite la sicurezza, il benessere dei ragazzi e che ogni problematica o criticità venga risolta o minimizzata il più possibile.

I ragazzi devono poter avere le stesse opportunità dei coetanei che frequentano altre scuole” precisano dal Comitato

Egregio Signor Sindaco di Asti,

in relazione alla collocazione dei ragazzi delle 10 classi nell’edificio della ex scuola Jona, i genitori, i rappresentanti del Consiglio di istituto e i rappresentanti delle classi :

1B – 1C – 1E – 2B – 2C – 2D – 2E – 2F – 3B

evidenziano le criticità relative alla presenza di una scuola in prossimità di più cantieri, questa situazione crea un forte e crescente malumore nelle famiglie e potrebbero indurre alcuni genitori a formalizzare le stesse tramite azioni legali. Le scriviamo pertanto per chiederle di provvedere quanto prima alla risoluzione di tutte le criticità cagionate dalla presenza di una scuola tra tre cantieri. Riteniamo che ogni angolo di Asti meriti di essere fruibile, decoroso e dignitoso per gli astigiani, a maggior ragione l’edificio, le pertinenze e la zona in prossimità delle scuole devono essere luoghi sicuri, salubri, puliti e ordinati. Gli studenti della scuola Jona reclamano le giuste attenzioni. Le evidenziamo i punti di cui necessitiamo una pronta e definitiva risoluzione e/o una risposta scritta in quanto la situazione necessita di rassicurazioni non più di tipo verbale ma attraverso certificazioni scritte, attestazioni, verifiche in quanto i locali sono utilizzati da ragazzi, insegnanti, collaboratori scolastici ecc..:

1 – Sicurezza palazzina : chiediamo come mai vengono avvertite quotidianamente vibrazioni e se gli scavi così ravvicinati non ne intacchino la sicurezza;

2 – Polveri : chiediamo che ci venga illustrato il protocollo deciso dalla ditta e dal Rspp della scuola per ridurre i disagi e consentire che vengano effettuate le pulizie a lavori conclusi della giornata, quando questi vengono svolti al pomeriggio ( trivellazioni);

3 – Rumore : chiediamo che ci venga illustrato il protocollo deciso dal responsabile del cantiere, la itta e il Rspp per ridurre i disagi , chiediamo che tipo di monitoraggio stanno conducendo e nel

caso in cui non sia fatto in continuo che almeno per una settimana venga fatto h 24 e vorremmo il riscontro degli esiti delle misurazioni;

4 – Pannello frangirumore : chiediamo come mai é stato posizionato solo un telo rinforzato di bassa altezza e non pannelli di altezza maggiore e analoghi a quanto installato in prossimità di

strade ad alto traffico (autostrade) visto che questa é una delle migliorie per cui la ditta é risultata assegnataria dell’appalto;

5 – Il cortile e lo spazio che resta fruibile da ragazzi e docenti é molto ridotto e va migliorato:

a) con la posa di ghiaia;

b) con lo svuotamento dei bidoni dell’immondizia ricolmi di rifiuti che trasbordano a terra; (risolto )

c) rimozione di materiale e rottami vari presenti sul terreno; (risolto grazie all’aiuto di un papà )

d) chiusura del contatore dell’energia elettrica appoggiato alla cancellata;

e) sistemazione dell’area adiacente al capannone – spogliatoi dove sono presente in grande quantità materiali di ogni genere ed erbacce (plastica, pezzi di legno, mattoni e rottami vari);

6 – il parco adiacente é in stato di forte abbandono e degrado, chiediamo quindi che sia per i ragazzi della scuola Jona ma anche per i bambini della scuola dell’infanzia Miroglio vengano

presi provvedimenti immediati quali :

a) più controlli e passaggi nel corso della giornata da parte dei vigili urbani;

b) pulizia e rimozione di rifiuti vari, sfalcio erba;

c) che venga impedito il bivacco e ogni altra forma di aggregamento non ordinario (alla sera spacciatori );

d) che venga limitato l’accesso a camion in prossimità del parco attrezzato;

7- Relativamente ai due cantieri aperti del capannone- palestra e della tettoia: chiediamo di sapere a che punto sono i lavori, quali le previsioni per terminarli ;

8 – Palestra del – capannone chiediamo di sapere quando si potrà utilizzare;

9 – Ripristino bagni : chiediamo che vengano controllati e riparati i bagni ad oggi non utilizzabili e che vengano montate le porte rotte o mancanti, visto che sono comuni per maschi e femmine;

10 – Infissi e fessurazioni : chiediamo che vengano controllati gli infissi già malandati lo scorso inverno e che vengano ridotte le fessure in modo adeguato anche alle nuove porte di emergenza;

11 – Controllo plafoniere : chiediamo che vengano controllate tutte le plafoniere e tutte le attrezzature appese, visto che le vibrazioni in situ possono creare problemi anche seri;

12 – Crepa e controsoffittature : chiediamo le specifiche tecniche che hanno portato a determinare che si trattava di una crepa superficiale e come mai si é scelto di procedere al rifacimento completo del controsoffitto in alcune aule;

13 – Lim e internet veloce : chiediamo quando é prevista l’installazione delle Lim nelle classi e quando verrà attivata la connessione internet sia alla scuola Jona che alla sede dell’Enofila;

14 – Split : rendimento e manutenzione : ci chiediamo se é stato approntato un sistema di pulizia dei filtri bisettimanale, come da indicazioni Covid, anche in relazione alla presenza delle polveri del cantiere e se quali aggiustamenti sono previsti, nel caso fosse insufficiente il calore sviluppato durante i mesi invernali.

15 – Palestra Beach volley : vista l’impossibilità di utilizzare la palestra della scuola, chiediamo che non venga richiesto alle famiglie il pagamento della quota per usufruire dei campi di Beach Volley durante le lezioni di motoria, finché non sarà utilizzabile la palestra del Capannone.