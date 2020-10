Il Cinema Pastrone di Asti e il Sociale di Nizza Monferrato nella mostra fotografica “Ritratti di Cinema” a Torino

Martedì 20 ottobre si inaugura la mostra Ritratti di Cinema a Torino. La sala, il lavoro, il pubblico nata per ritrarre le comunità cinematografiche e coloro che continuano a promuovere la settima arte nelle sale piemontesi.

L’esposizione – visitabile gratuitamente dal 20 ottobre al 15 novembre al Polo del ‘900 – include 54 scatti di diversi formati realizzati dal fotografo Diego Dominici durante l’edizione 2019 di Movie Tellers e mostrano 27 sale di tutte le 8 province coinvolte nella rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Piemonte Movie. La mostra è inoltre un modo per mantenere in vita la rassegna Movie Tellers che – a causa dell’incertezza dovuta al Covid – per quest’anno è sospesa.

Tra le sale coinvolte nel progetto fotografico figurano anche il CINEMA PASTRONE di Asti e il CINEMA SOCIALE di Nizza Monferrato.

La mostra si snoda in 3 ambienti che accolgono 3 macro-temi: la sala, il lavoro e il pubblico, oltre a una parete di “polaroid” create graficamente da Diego Dominici con tutti i volti di gestori e proprietari, le attrezzature, gli oggetti e le curiosità colti dal suo obiettivo.

La saletta proiezione completa il percorso con un focus sulle tante sale della città di Torino, attive e non, raccontate nel cortometraggio Manuale di Storie dei cinema di Stefano D’Antuono e Bruno Ugioli che ha vinto la seconda edizione del contest Torino Factory e che, proprio in questi giorni, sta concludendo la produzione della versione lungometraggio, prodotta da Rossofuoco.

Foto credits Diego Dominici