Il canellese Andrea Scarrone protagonista di Caduta Libera su Canale 5

Nella puntata andata in onda questa sera, lunedì 19 ottobre, un giovane originario di Canelli ha preso parte al preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti: “Caduta Libera”.

Si tratta di Andrea Scarrone, gestore del Rifugio Meira Garneri di Sampeyre, tra i concorrenti della puntata odierna.

Andrea ha raccontato della sua scelta di vita: ha lasciato il lavoro in banca e la sua città natale che è Canelli per trasferirsi nel cuneese in Valle Varaita, a Sampeyre dove gestisce il noto rifugio Meira Garneri con la compagna Giorgia.

Fonte notizia www.Cuneo24.it