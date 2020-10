Caffè, cornetto, un po’ di frutta e…un aforisma.

“L’uomo diventa spesso ciò che crede di essere. Se continua a dire che non si riesce a fare una certa cosa, è possibile che alla fine si diventi realmente incapaci di farla. Al contrario, se ho fiducia di poterla fare, acquisterò sicuramente la capacità di farla, anche se, al inizio, magari non ne sono in grado.”

Gandhi