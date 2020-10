I vincitori del XXI Concorso “Guido Gozzano” e del IV Premio “Augusto Monti”

L’Associazione Culturale “Concorso Guido Gozzano” e la Biblioteca di Poesia di Terzo, in collaborazione con il Comune di Terzo, hanno indetto la scorsa primavera la XXI edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano” e, in collaborazione con la Biblioteca Civica e il Comune di Monastero Bormida, la quarta edizione del Premio “Augusto Monti” per opere di ambito ligure e piemontese.

Nella giornata di ieri, sono stati pubblicati i nomi dei vincitori e la Cerimonia di premiazione si terrà sabato 24 ottobre a Monastero Bormida alle 16 presso il Castello.

L’ordine dal primo al terzo verrà comunicato durante la Cerimonia di premiazione.

Ecco i vincitori.

SEZIONE A – POESIA EDITA

– Anna Buoninsegni – Quando si compie la danza – Puntoacapo – Gubbio

– Davide Romagnoli – El silensi d’i foj drua– Marco Saya Editore – San Giuliano Milanese

– Guglielmo Aprile – Farsi amica la notte – Ladolfi- Verona

Premio Presidenza della Giuria – Edoardo Penoncini – Al parea ed fogh ed paja – Puntoacapo – Ferrara

Premio Opera Prima – Daria Gigli – Una visita a Holderlin – Moretti &Vitali – Scandicci

Libri segnalati

Claudio Damiani – Endimione – Interno Poesia – Rignano (Roma)

Fabrizio Bregoli – Notizie da Patmos – La Vita Felice- Cornate d’Adda (Mb)

Nicoletta Bidoia – Scena muta – Ronzani – Breda di Piave (Tv)

Stelvio Di Spigno – Minimo umano – Marcos y Marcos – Napoli

SEZIONE B – SILLOGE INEDITA

– Alessia Bronico – Scienza di morte : violare la vita – Padenghe sul Garda (Bs)

– Daniela Raimondi – La donna più vecchia del mondo – Saltrio (Va)

– Giorgio Papitto – Le parti animali – Alatri (Fr)

Premio poesia dialettale

Carlo Rettore – Vansi e altri dì – Borgoricco (Pd)

Sillogi segnalate

Alice Serrao – PadreMadre – Rho (Mi)

Francesco Balasso – L’altra ora – Marano Vicentino (Vi)

Jacopo Curi – Il muro – Appignano (Mc)

Massimiliano Di Mario -Tratti opachi su tela nera – Padova

SEZIONE C – POESIA INEDITA

– Alfredo Rienzi – La fotografia di una rondine – San Mauro (To)

– Gianpiero Casagrande – Grandiflora – Saluzzo

– Luigi Balocchi – La ballata del Gigino Matt – Mortara

Poesie segnalate

Agnese Mosconi – Alle mie ginocchia storte – Rimini

Enrica Polemio – Francesco – Bari

Rosanna Gambarara – Palingenesi – Roma

Premio speciale della Giuria

Giacomo Vit – Mi hanno raccontato, Pierpaolo – Bagnarola (Pn)

SEZIONE D – RACCONTO INEDITO

-Davide Bacchilega – La deviazione dei portaordini – Lugo

-Francesca Ferrante – Gimondi e marmellata d’arance – Pesaro

-Marco Speciale – Giona che visse nella balena – Monza

Racconti segnalati

Franca Parazzoli – Il triplo Axel – Angera (Va)

Sualen Riccardi – Si prega di chiudere gli occhi – Borgo Veneto (Pd)

FINALISTI IV PREMIO AUGUSTO MONTI

SEZIONE E

Andrea Fenoglio –Un’altra vita – Fusta

Andrea Maia – Barbari nel giardino – Graphot

Bruno Gambarotta – Ero io su quel ponte – Manni

Franca Garesio – La straordinaria vita di Maria Luigia – Araba Fenice

Giacomo Revelli – La lingua della terra – Arkadia

Nico Priano – La canzone del maresciallo – Tragopano

Nicola Duberti – L’innocenza del lupo- Pentagora

Piergianni Curti – Quando i padri camminavano nel vuoto – Miraggi

SEZIONE F

Alessandra Chiappori – Torino di carta – Il palindromo

Alessandro Ferraro – Genova di carta – Il palindromo

Cristina Trinchero – Leo Ferrero torinese di Parigi – Aras edizioni

Fabio Federici e Alessandro Meluzzi- Menti insolite – Il Rio

Mimmo Fiorino- Giulio Einaudi – Graphot

Pietro Moretti – Sessantotto in periferia – Impressioni grafiche

Sergio Pasquandrea – Omaggio a Pavese articolo su Capoverso