I Castelli Aperti in provincia di Asti domenica 25 ottobre

Continuano le domeniche di “Castelli aperti” che vi portano alla scoperta dei più bei castelli, giardini, torri, borghi e ville del Piemonte.

In provincia di Asti, anche questa domenica, 25 ottobre, si possono ammirare diverse dimore, castelli e torri.

TORRE DEL CONTE BALLADA DI SAINT ROBERT A CASTAGNOLE DELLE LANZE:

Nel 1880 il Conte Ballada di Saint Robert fece costruire una torre circolare alta 14 mt disposta su due piani oltre al terrazzo, raggiungibile attraverso una comoda scala a chiocciola, torre che utilizzava come osservatorio e per ricoverarvi la sua collezione di piante ed insetti. Cinquant’anni dopo il Comune decise poi di trasformare il terreno in un parco mettendovi a dimora oltre un centinaio di tigli, tanti quanti erano i caduti castagnolesi della prima guerra mondiale, inaugurando così il Parco della Rimembranza. La visita riguarda tutta la zona storica di Castagnole Lanze, con inizio del percorso da Piazza Giovannone, si prosegue attraverso i portici colorati verso la chiesa di San Pietro in Vincoli, poi di seguito Parco della Rimembranza e Torre del Conte Ballada. Visite guidate solo su prenotazione telefonando al numero 339 7188237.

La TORRE DEI SEGNALI DI VIARIGI è il simbolo del paese, tanto da comparire nello stemma del comune; essa fa parte in origine di una catena di posti di avvistamento e segnalazione, tra Viarigi, Montemagno e S. Salvatore Monferrato. E’una costruzione medievale in mattoni alta 25 metri e suddivisa in cinque piani. Ha una copertura con terrazzo praticabile e al suo interno caratteristiche volte a botte e a vela. A lato, il fabbricato del corpo di guardia. Il monumento più importante di Viarigi, oltre la torre, è la pieve di San Marziano, uno dei più significativi esempi del periodo romanico astigiano.

Visite su prenotazione per visitatori individuali e per gruppi dalle 16.00 alle 18.30. Ingresso ad offerta libera. Info e prenotazioni al 331 1531242

Qui di seguito tutte le altre aperture delle Province di Asti per domenica 18 ottobre:

CASTELLO DI MONASTERO BORMIDA Visitabile a ingresso gratuito la mostra “Sergio Unìa. Ricercare la forma” dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00.

TORRIONE E CAMMINAMENTI DEL CASTELLO DI MONCALVO Visita libera, con pannelli informativi dalle 9.30 alle 18.30.

AREA DEL CASTELLO DI CASTELNUOVO CALCEA visite libere e gratuite