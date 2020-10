Hotspot scolastici: ad Asti la nuova postazione tamponi in modalità “drive-in” dedicata a studenti e personale scolastico

Al via da domani, martedì 13 ottobre, il nuovo hotspot dedicato alle scuole per il servizio tamponi per sospetti casi positivi al Covid-19.

“Le scuole di Asti avranno così un percorso loro riservato in Viale Pilone 105 – spiega il Commissario Asl AT, Giovanni Messori Ioli – mentre nella postazione già attiva presso l’ospedale

Cardinal Massaia continueremo a garantire i tamponi previsti dal nostro Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) e per i rientri dall’estero”.

Alle 10.30 di martedì 13 ottobre Messori sarà in compagnia del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per inaugurare l’apertura del nuovo servizio e ringraziare personalmente l’Amministrazione

cittadina per aver messo a disposizione l’area dell’ex macello comunale.

L’hotspot sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 15.00, ed il sabato dalle 10.00 alle 12.00. La domenica, solo per casi urgenti, si potrà comunque far riferimento alla postazione

dell’ospedale cittadino (ingresso da via Pertini, dalle 10.00 alle 12.00).

Anche in Viale Pilone, come al Massaia, la modalità sarà quella dell’accesso in auto (“drive-in”), seguendo il percorso indicato a partire dall’ingresso e restando in auto in attesa del proprio turno.

Studenti e personale scolastico potranno recarsi a fare il tampone una volta consultato il proprio pediatra o medico di famiglia, che provvederanno a caricare sul portale regionale dedicato al Covid-19 i dati dei soggetti cui verrà eseguito il test.

Oltre che nel capoluogo, sono attive sul territorio astigiano altre due postazioni: Casa della salute di Canelli (da lunedì a venerdì, dalle 12.00 alle 13.30) e Casa della salute di Villafranca d’Asti (da lunedì a venerdì, dalle 12.30 alle 14.00), che assicurano l’accesso a scuole, prenotati Sisp e cittadini di rientro dall’estero.