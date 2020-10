Grazie a Lions libri in lingua inglese e giochi all’ aperto per gli alunni più piccoli dell’I.C. Costigliole

Il Lions Club Costigliole d’Asti, sempre attento alle esigenze dei giovani e al diffondersi dell’istruzione e della cultura, anche quest’anno ha confermato l’ormai “storica” collaborazione con l’Istituto Comprensivo Costigliole, che interviene sui territori di quattro Comuni: Calosso, Castagnole delle Lanze, Costigliole d’ Asti e Isola d’Asti.

All’apertura delle scuole, sono stati messi, fin da subito, a disposizione degli alunni dell’Infanzia e della Primaria, nei vari plessi, 205 libri di narrativa in lingua inglese “bloccati” lo scorso anno a causa della pandemia.

In previsione del corrente anno scolastico, in ottica antiCovid, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo, professor Claudio Thoux, ha evidenziato la necessità di potenziare l’area giochi all’aperto per i 166 alunni più piccoli delle Scuole dell’Infanzia di Costigliole, Capoluogo e Boglietto, e di Castagnole delle Lanze: alla sua richiesta il Lions Club Costigliole d’Asti ha risposto prontamente contribuendo alla realizzazione di questi spazi determinanti per l’attività didattica.