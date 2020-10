Glocal Film Festival 2021: aperti i bandi di concorso per cortometraggi e documentari piemontesi

In vista della 20a edizione del GLOCAL FILM FESTIVAL, che si terrà dal 11 al 15 marzo 2021 al Cinema Massimo-MNC di Torin, si aprono i bandi dei concorsi cinematografici riservati a documentari e cortometraggi realizzati da registi o case di produzione piemontesi, oppure girati in location del territorio regionale nell’anno in corso.

I film iscritti potranno ambire a concorrere nelle sezioni competitive Panoramica Doc (film del reale oltre i 30’ di durata) e Spazio Piemonte (cortometraggi di ogni genere fino ai 30′) per aggiudicarsi rispettivamente il Premio Torèt – Alberto Signetto per il Miglior Documentario (2.500 €) e il Premio Torèt Miglior Cortometraggio (1.500 €), oltre ad altri premi di categoria e ai premi dei partner.

L’iscrizione è gratuita e possibile fino al 15 dicembre. QUI il link al form di iscrizione. Per informazion: concorso@piemontemovie.com / 328.845.82.81

Il Glocal Film Festival negli anni ha ospitato documentari e corti da tutto il Piemonte, superando talvolta i confini regionali e nazionali a conferma del fatto che la creatività e l’industria cinematografica locale sono prolifiche, dinamiche e capaci di attrarre sul territorio i principali attori del settore. Per questo il festival è alla ricerca di opere che provengano anche dal territorio astigiano, così che anche questa provincia possa essere rappresentata sul grande schermo della kermesse.

Tutti i cortometraggi iscritti inoltre avranno il proprio momento di incontro con il pubblico grazie a Too Short To Wait che come da tradizione anticiperà il festival dando spazio a tutti i lavori che abbiano risposto al bando. Sarà proprio il pubblico di TSTW, oltre alla giuria interna, a decretare chi accederà al concorso.

L’evento è organizzato dall’Associazione Piemonte Movie, che dal 2000 promuove la cultura del cinema piemontese in sinergia con le più importanti realtà cinematografiche della regione come Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival.