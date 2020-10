Gli oli su tela degli astigiani Delta N.A. alla galleria Artpot di New York

La galleria Artpot di Chelsea, quartiere dell’arte di New York, presenta la mostra internazionale Nude, visitabile dal 5 al 30 novembre nello spazio virtuale 3d della galleria.

Alla mostra parteciperanno artisti di riconosciuto talento internazionale invitati dalla curatrice Giovanna Sun a presentare delle opere, pittoriche, scultoree o fotografiche che rappresentino il tema del nudo.

Le opere esposte presenteranno diverse visioni di un tema che nella storia dell’arte è sempre stato presente, tra controversie, censure, libertà o semplicemente espressione di armonia e sentimento.

Tra i nomi in mostra si trova anche il duo italiano Delta N.A. che presenterà alcuni oli su tela, ispirati al nudo in termini sia passionali che eterei, come una visione che attraversa il mondo reale inebriandolo di sentimento.

Per visitare l’esibizione è necessario prenotarsi sul sito www.artpot.net e ricevere così un codice invito, che permetterà di accedere alla private room, lo spazio 3d allestito con le opere contemporanee dei talentuosi artisti internazionali.

I collezionisti e gli amanti dell’arte contemporanea potranno così sia immergersi nell’arte esposta che acquistare direttamente le opere, ricevendole comodamente a casa attraverso il servizio offerto dalla galleria newyorkese .

Per informazioni rivolgersi a giovanna@artpot.net