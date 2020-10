Giro d’Italia ad Asti, venerdì variazioni di percorso e orario per i bus

Venerdì 23 ottobre, in occasione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia ad Asti, alcune corse delle linee urbane, frazionali ed extraurbane di Asp effettueranno variazioni di percorso e orario nel periodo interessato dal passaggio della corsa. La situazione si regolarizzerà nel tardo pomeriggio salvo il protrarsi di interruzioni alla viabilità cittadina.

Gli autobus delle linee 1 e 1/ diretti in località Trincere e San Marzanotto circoleranno con regolarità fino alla corsa in partenza alle ore 12,40 dal capolinea di località Valbella. Dalle ore 14 alle ore 17,20 percorreranno esclusivamente il tratto da piazza Marconi a località Trincere o San Marzanotto con orari regolari. Le linee riprenderanno il percorso ordinario dalla corsa in partenza alle ore 17,55 dal capolinea di località Valbella.

Gli autobus delle linee 1 e 1/ diretti in località Valbella circoleranno regolarmente fino alle corse in partenza alle ore 11,18 dal capolinea di Località Trincere e alle ore 11,56 dal capolinea di San Marzanotto. Dalle ore 14 alle ore 17,20 percorreranno esclusivamente il tratto da piazza Marconi a località Trincere o San Marzanotto con orari regolari. Le linee riprenderanno il percorso regolare dalle corse in partenza alle ore 17,36 dal capolinea di San Marzanotto e alle ore 18,42 dal capolinea di località Trincere.

Gli autobus delle linee 2 e 2/ diretti in via Urbani e località Variglie copriranno il percorso regolare fino alla corsa in partenza alle ore 11,41 dal capolinea di via Spandre. Dalle ore 12,20 alle ore 17,40 i tragitti saranno suddivisi: i bus percorreranno il tratto da via Spandre a corso Dante e il tratto da piazza Marconi a via Urbani o località Variglie. Le linee riprenderanno il percorso regolare dalla corsa in partenza alle ore 17,41 dal capolinea di via Spandre.

Gli autobus delle linee 2 e 2/ diretti in via Spandre seguiranno il percorso regolare fino alle corse in partenza alle ore 11,11 dal capolinea di Variglie e alle ore 11,44 dal capolinea di via Urbani. Dalle ore 12,20 alle ore 17,40 i tragitti saranno suddivisi: i bus percorreranno il tratto da corso Dante a via Spandre e da via Urbani o località Variglie a piazza Marconi. Le linee riprenderanno il percorso regolare dalle corse in partenza alle ore 17,45 dal capolinea di località Variglie e alle ore 18,22 dal capolinea di via Urbani.

Gli autobus della linea 3 in direzione località Canova effettueranno il percorso regolare fino alla corsa in partenza alle ore 12,33 dal capolinea di corso Alessandria (stazione di servizio Eni). Dalle ore 13,36 alle ore 17,45 l’autobus percorrerà soltanto il tratto da piazza Marconi a località Canova. Le linea riprenderà a circolare regolarmente dalla corsa in partenza alle ore 17,41 dal capolinea di corso Alessandria.

Gli autobus della linea 3 in direzione corso Alessandria (stazione di servizio Eni) seguiranno il regolare percorso fino alla corsa in partenza alle ore 12,27 dal capolinea di località Canova. Dalle ore 13,36 alle ore 17,45 l’autobus percorrerà soltanto il tratto da piazza Marconi a località Canova. La corsa riprenderà il percorso regolare dalla corsa in partenza alle ore 17,45 dal capolinea di località Canova.

Gli autobus della linea 4 in direzione via Torchio seguiranno il percorso regolare fino alla corsa in partenza alle ore 13,12 dal capolinea di via Graziani (N.S. di Lourdes). Dalle ore 13,15 alle ore 18,02 percorreranno esclusivamente il tratto tra via Torchio e piazza Marconi. Il percorso regolare riprenderà dalla corsa in partenza alle ore 17,59 da via Graziani.

Gli autobus della linea 4 in direzione via Graziani (N.S. di Lourdes) seguiranno il tragitto regolare fino alla corsa in partenza alle ore 12,30 dal capolinea di via Torchio. Dalle ore 13,15 alle ore 18,02 percorreranno esclusivamente il tratto tra via Torchio e piazza Marconi. Riprenderanno il regolare percorso dalla corsa in partenza alle ore 18,03 dal capolinea di via Torchio.

Le corse degli autobus delle linea 6 in partenza dalle ore 13,56 alle ore 17,15 da piazza Marconi non transiteranno in corso alla Vittoria, via Calosso, corso Alessandria e corso Palestro, ma fermeranno in piazza Leonardo da Vinci, corso Cavallotti e via Antica Cittadella.

Gli autobus della linea 7 effettueranno variazioni di percorso e orari per tutta la giornata collegando la stazione ferroviaria di piazza Marconi con l’ospedale Cardinal Massaia transitando lungo corso Don Minzoni, viale Partigiani e corso Dante. I percorsi e gli orari saranno pubblicati sul sito internet www.asp.asti.it

Il bus della linea frazionale Asti-Quarto-Valenzani anticiperà alle ore 13 la partenza da piazza Marconi della corsa delle ore 13,55.

L’autobus della linea frazionale Castiglione-Pontesuero-scuola media Jona anticiperà alle ore 13 la partenza da piazza Marconi della corsa delle ore 13,42.

Le corse pomeridiane dei bus di tutte le altre linee frazionali manterranno gli orari regolari, ma non transiteranno in corso Einaudi, piazza Alfieri, corso Dante, via Calosso e corso Alessandria.

Lo scuolabus della scuola Media Parini anticiperà alle ore 12,40 la partenza da via Gancia delle corsa delle ore 13,30.

La linea di rinforzo studenti Torretta-Liceo Scientifico-via Monti anticiperà alle ore 12,40 la partenza da corso XXV Aprile della corsa delle ore 13,40.

Il bus di rinforzo studenti della linea 7 anticiperà alle ore 12,45 la partenza da corso Dante (Istituto agrario Penna) della corsa delle ore 13,24.

Le corse della linea extraurbana Asti-Tigliole in partenza alle ore 13,10, 14,15, 17,10 e 18,40 da piazza Marconi non transiteranno in piazza Alfieri, corso Dante e corso XXV Aprile, ma effettueranno le fermate di corso Matteotti, corso Don Minzoni e corso Torino.

Per informazioni, 0141.434711 (Movicentro), www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.